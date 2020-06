Filha é presa suspeita de ter matado o pai com a ajuda do namorado

Na última sexta-feira, no interior de Rincão Nossa Senhora Aparecida, em Segredo, no Vale do Taquari, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente dois suspeitos de envolvimento no homicídio de dois homens. Um homem segue foragido.

De acordo com Graciela Foresti Chagas, os presos são a ilha de uma das vítimas e o namorado dela. O crime ocorreu na quarta-feira (27) e, conforme a investigação, as provas começaram a ser colhidas no local do crime.

A filha confessou aos agentes que planejou a morte do pai durante dois meses. Além da filha, o namorado dela e uma terceira pessoas participaram do ato.

Os suspeitos simularam um assalto e executaram o pai da garota e outro trabalhador da propriedade. Segundo a investigação, o alvo era o pai, mas a outra vítima foi executada por ser uma testemunha do crime.

A filha explicou a polícia que era a única beneficiária de um seguro de vida feito pelo pai no valor de R$ 500 mil. O terceiro envolvido segue foragido.