Filha é presa suspeita de espancar a mãe de 92 anos

A Polícia civil prendeu, na noite desse domingo (23), uma mulher, de 59 anos, suspeita de espancar e maltratar a própria mãe, de 92 anos. A suspeita foi autuada em flagrante pelos crimes de lesão corporal pela Lei Maria da Penha, e maus-tratos a idosos.

Os policiais civis do agrupamento de Guarantã do Norte-MT, 721 km de Cuiabá-MT, foram acionados para atender uma ocorrência de violência domestica familiar. Em seguida, os agentes se dirigiram até o bairro Cidade Nova.

Uma testemunha relatou que ouviu gritos vindos da residência. Ela foi verificar o que ocorria e se deparou com a suspeita discutindo e batendo na própria mãe. De acordo com as investigações, as agressões ocorriam na presença do companheiro da suspeita e vinham se tornando cada vez mais frequentes.

A mulher foi detida em flagrante e conduzida à Delegacia de Guarantã do Norte, onde foi interrogada, autuada e presa. Já o companheiro da suspeita foi conduzido até a unidade para prestar esclarecimentos.