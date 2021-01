Filha diz que pai morto a facada chegou a oferecer trabalho ao suspeito

PUBLICIDADE

A filha de Claudio Luiz Jacintho Barreiro, de 63 anos, contou ao Portal G1 que o pai chegou a oferecer trabalho ao suspeito, antes de ser morto a facada. O principal suspeito do crime é enteado da vítima. No dia do crime, a recepcionista Thatiane Barreiro, de 37 anos, trocou mensagens com o pai para combinar de vê-lo no dia seguinte.

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (5), na serralheria da vítima. O estabelecimento fica localizado na Rua Luis Gama, no bairro Encruzilhada, em Santos-SP. Thatiane relatou que o pai era casado com a mãe do suspeito e tinha apenas duas filhas biológicas.

O enteado foi visto, por testemunhas, próximo ao local do crime. Após isso, ele não foi mais encontrado.

Um amigo do idoso relatou que a esposa da vítima ligou para ele, naquela tarde, e disse que não conseguia falar com o marido. Com isso, a testemunha foi até o local, por volta das 17h30, onde encontrou Jacintho caído no chão do banheiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar a vítima já estava sem vida.

Thatiane explicou que o pai discutia com o suspeito para que o rapaz trabalhasse. Uma das últimas discussões ocorreu próximo ao Natal. “Mesmo assim, meu pai ajudava a sustentar ele, que já tem cerca de 30 anos. E ainda tentou levar ele [suspeito] para trabalhar na serralheria com ele. No dia do crime, as testemunhas falaram que viram ele saindo de lá”, contou Thatiane ao Portal G1.

A recepcionista contou ainda que a última mensagem enviada para o pai foi: ‘te espero amanhã, obrigada pela carona ao trabalho’. Segundo Thatiane, o pai era muito presente na vida das filhas e dos netos. Nos últimos dias, ele estava levando a filha ao trabalho todas as manhãs.

O velório e sepultamento da vítima ocorreram na noite dessa quarta-feira (6).