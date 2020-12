Filha de vereador que estava desaparecida é encontrada

PUBLICIDADE

Myllena Ellen Lopes Nascimento, de 14 anos, foi encontrada na cidade de Santos, no litoral paulista. A menina desapareceu na tarde da última quarta-feira (16), após sair de casa para visitar a bisavó em Cubatão (SP). Segundo informações do G1, a garota está com a família e passa bem.

A adolescente é filha do vereador César da Silva Nascimento (PSDB). Um colega do parlamentar encontrou Myllena sozinha em Santos, cidade vizinha a Cubatão.

A família não deu detalhes sobre o motivo do desaparecimento da garota, mas informou que está dando apoio psicológico para Myllena. O vereador Cézar da Silva afirmou que sua filha nunca desapareceu antes e que seu comportamento não mudou nos últimos dias.

No momento do desaparecimento, a família havia registrado boletim de ocorrência e fazia buscas pela adolescente, até ela ser encontrada hoje.