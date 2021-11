Filha de ganhador da Mega-Sena vai ficar com metade da herança

Homem ganhou na Mega em 2007 e foi assassinado em seguida a mando da ex-mulher

A Justiça determinou que a filha do ex-lavrador Renê Senna, assassinado em 2007 após ganhar na Mega-Sena, receba metade da fortuna do pai. O montante é avaliado em R$ 43 milhões.

Segundo os autos, Renê Senna foi assassinado a mando da ex-mulher, Adriana Ferreira Almeida, após o ex-lavrador declarar que tiraria o nome dela do testamento. Renê foi executado a tiros em 7 de janeiro de 2007 no município de Rio Bonito-RJ. Adriana foi condenada a 20 anos de prisão pelo homicídio, recorreu até a última instância, mas, no ano passado, esgotaram-se todos os recursos possíveis, e ela recebeu a condenação em definitivo.

A Justiça considerou um testamento inicial escrito por Renê, que prevê metade de sua fortuna à filha, Renata Senna, e a outra metade para os nove irmãos. Adriana pode recorrer da decisão e, por isso, Renata e seus tios ainda não podem ter acesso ao dinheiro. O processo corre em segredo de Justiça. A informação é do jornal Extra.

Ao longo do último mês, a mulher que ficou conhecida como Viúva da Mega-Sena teve duas derrotas na Justiça. Uma delas foi no processo a que foi condenada pelo homicídio de Renê Senna. A defesa tentava anular o julgamento, mas o desembargador Marcus Basílio não recebeu os recursos, em decisão de 22 de outubro passado.

Já na semana passada, nova derrota: o desembargador Nagib Slaibi Filho negou um pedido da defesa de Adriana para que a filha do ex-lavrador faça um novo exame de DNA. A viúva queria impedir Renata de ter direito à herança por ser filha legítima do ex-lavrador.