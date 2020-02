Filha de casal carbonizado confessa participação em roubo

Juliano explicou que, no dia do crime, os três homens entraram no condomínio no carro de Ana Flávia e, já dentro da casa, simularam um assalto. Ele contou ainda que Romuyuki e o filho Juan Vitor foram torturados no andar de cima do imóvel para que passassem a senha do cofre, mas eles não sabiam a combinação.

Romiyuki e Juan Victor foram torturados a pauladas e mortos ainda em casa. Os suspeitos os colocaram no porta-malas e queimaram o carro em uma via de Santo André-SP, próxima ao Rodoanel, cidade do crime.