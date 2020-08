Feto abandonado dentro de lixeira de hipermercado é encontrado por funcionários

PUBLICIDADE

Funcionários de um hipermercado de um complexo de shopping encontraram um feto dentro uma lixeira, na noite dessa quinta-feira (6). A perícia constatou que o parto foi realizado poucas horas antes do encontro.

O gerente do estabelecimento relatou à Polícia Militar que os funcionários realizavam a limpeza dos sanitários, quando perceberam que uma das lixeiras do banheiro masculino, exclusivo para deficientes, estava com uma fronha. Ao verificar o recipiente, os trabalhadores encontraram o feto.

A perícia foi acionada em seguida e constatou que o parto havia sido realizado poucas horas antes. Com o auxílio das câmeras de monitoramento do hipermercado, localizado em Contagem-MG, os investigadores da Polícia Civil tentarão descobrir a identidade da pessoa que abandonou o feto no local.