Feminicídio: técnica de enfermagem é assassinada pelo ex-companheiro em GO

A técnica de enfermagem Rosilene Barbosa do Espírito Santo, de 38 anos, assassinada pelo ex-companheiro em Rio Verde, no sudoeste goiano, havia solicitado uma medida protetiva poucos dias antes de ser morta. Segundo o delegado Adelson Candeo, ela procurou a polícia para registrar um Boletim de Ocorrência denunciando ameaças e episódios de violência doméstica praticados pelo suspeito.

O feminicídio ocorreu na tarde de sábado (29), dentro de uma distribuidora de bebidas. Conforme as investigações, Rosilene foi atingida por pelo menos quatro disparos feitos à queima-roupa por Edis Ramos Mandacari, de 36 anos.

Para se proteger, a técnica de enfermagem havia deixado a própria casa e estava vivendo temporariamente com uma amiga. Ainda segundo relatos, no dia do crime ela mencionou que o ex-marido estava agressivo e afirmava que não aceitaria o fim do relacionamento.