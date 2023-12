Feminicídio: mulher morre estrangulada por companheiro em casa de apoio

O autor do crime foi conduzido para a Delegacia de Atendimento à Mulher de Belém

No último sábado (9), uma mulher foi brutalmente assassinada pelo companheiro dentro de uma casa de apoio a dependentes químicos, localizada no bairro Coqueiro, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Testemunhas relataram que, durante uma discussão, o homem estrangulou a companheira até a morte. A gravidade da situação levou pessoas da vizinhança a intervirem, contendo o suspeito até a chegada da polícia.

A Polícia Civil (PC) está ativamente envolvida no caso, com equipes da Delegacia de Feminicídio conduzindo as investigações. Perícias foram solicitadas para contribuir na apuração do crime. Um suspeito foi detido e está sob custódia, enquanto testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer os eventos que levaram a essa trágica ocorrência.

A Polícia Militar (PM) também atuou no incidente, destacando que familiares da vítima acionaram as autoridades. O autor do crime foi conduzido para a Delegacia de Atendimento à Mulher de Belém, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.