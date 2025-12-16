Feminicídio: Jovem é encontrada morta dentro de casa em Águas Lindas

Uma jovem de 28 anos foi encontrada morta dentro da própria residência em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, neste domingo (14). A vítima foi identificada como Larissa Amaral.

De acordo com informações preliminares, Larissa estava nua, com o rosto inchado, marcas de espancamento, perfurações pelo corpo e indícios de que pode ter sido vítima de violência sexual antes de ser assassinada a pauladas. A Polícia Militar de Goiás foi acionada e encontrou a jovem sobre uma maca no interior da casa.

O principal suspeito do crime é Joselmir Miranda Silva, de 33 anos, marido da tia da vítima. Ele não foi localizado e é considerado foragido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás, que apura as circunstâncias do crime e trabalha para localizar o suspeito. Informações que possam levar ao paradeiro de Joselmir podem ser repassadas, de forma anônima, pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 190, da Polícia Militar.