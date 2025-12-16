Menu
Feminicídio: Jovem é encontrada morta dentro de casa em Águas Lindas

O corpo estava no quarto do imóvel, apresentando sinais de violência

João Victor Rodrigues

16/12/2025 7h13

Foto: reprodução

Uma jovem de 28 anos foi encontrada morta dentro da própria residência em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, neste domingo (14). A vítima foi identificada como Larissa Amaral.

De acordo com informações preliminares, Larissa estava nua, com o rosto inchado, marcas de espancamento, perfurações pelo corpo e indícios de que pode ter sido vítima de violência sexual antes de ser assassinada a pauladas. A Polícia Militar de Goiás foi acionada e encontrou a jovem sobre uma maca no interior da casa.

O principal suspeito do crime é Joselmir Miranda Silva, de 33 anos, marido da tia da vítima. Ele não foi localizado e é considerado foragido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás, que apura as circunstâncias do crime e trabalha para localizar o suspeito. Informações que possam levar ao paradeiro de Joselmir podem ser repassadas, de forma anônima, pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 190, da Polícia Militar.

