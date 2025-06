Feminicídio: homem mata a própria companheira a facadas após discussão em MT

Crisalda Conceição Sousa, de 32 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro durante a madrugada deste domingo (22), no município de Alto Boa Vista, em Mato Grosso.

A Polícia Civil foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e encontrou a residência do casal trancada. No local, os agentes identificaram vestígios de sangue na porta e no vidro, indicando sinais de luta e violência no interior do imóvel.

Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) apontam que, até o mês de março deste ano, ao menos 18 feminicídios já haviam sido registrados no estado, evidenciando a gravidade da violência de gênero na região.

A investigação prossegue para esclarecer as circunstâncias do crime. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades.