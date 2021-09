Fazendeiro mata mulher com dois tiros em MT

A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil

Na noite de terça-feira (21), um pecuarista foi acusado de ter matado a mulher dele a tiros, em uma fazenda em Barra do Garças (MT).

De acordo com a Polícia Civil, Tereza dos Santos Bomfim, de 62 anos, foi morta com dos tiros. O marido dela, Sergio Morais Bomfim, de 73 anos, é apontado como autor do crime.

Um pessoa da família do casal foi quem acionou a polícia e comunicou que Tereza havia sido assassinada. A polícia foi ao local onde o crime ocorreu, mas Tereza já não estava com vida

A perícia foi chamada e o corpo da idosa foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.