Fazendeiro é encontrado morto em MT

A motivação do crime ainda está sendo apurada, mas não está descartada a possibilidade de que a disputa por herança possa estar relacionada ao homicídio

Claudionor Scarse, um fazendeiro de 59 anos, foi morto a tiros no último sábado em sua propriedade rural localizada a 708 km de Cuiabá, em Guarantã do Norte.

Claudionor foi encontrado caído próximo ao curral da fazenda.

O delegado revelou que os filhos da vítima estavam questionando a divisão de patrimônios após o divórcio do pai, o que adiciona uma camada de complexidade à investigação.

Uma testemunha ocular do crime, presente no momento do acontecimento, relatou à polícia que Claudionor havia acabado de chegar em casa e dirigiu-se ao curral para verificar o gado. Segundo o depoimento da testemunha, o fazendeiro avistou uma pessoa encapuzada aproximando-se dele, empunhando uma arma de fogo.