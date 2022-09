Faxineira agredida por homem enquanto lavava calçada em BH

A polícia informou que uma investigação criminal já foi aberta e que resultado dos exames feitos já foram anexados ao caso

A faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, agredida na última sexta-feira (16) por um homem em frente a um prédio de luxo, no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai até uma delegacia de Polícia Civil.

Segundo a PC, Lenirge passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) André Roquetti neste sábado (17).

Formalizar a investigação



Mesmo com o registro do boletim de ocorrência e com uma investigação aberta pela PC, a vítima precisa buscar uma delegacia para fazer uma representação formal.

Segundo a advogada Carla Silene Lisboa, a representação é um ato simples que autoriza a polícia a seguir com os trabalhos para identificar o suspeito e que, assim, ele possa ser investigado criminalmente.

Não são todos os crimes que necessitam de uma representação formal para que a investigação seja aberta. Nos casos que envolvem agressão, a vítima precisa buscar a polícia para que o crime seja investigado.

O caso

As agressões sofridas pela faxineira Lenirge Alves de Lima aconteceram na sexta-feira (16), enquanto ela lavava a calçada do prédio em que trabalha usando uma mangueira.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor tentou passar pelo local, em frente a um condomínio. Houve uma discussão e, em seguida, o homem tirou a mangueira das mãos da mulher com violência e a deixou encharcada.

A faxineira, que caiu no chão, machucou o joelho. O suspeito ainda não foi identificado pela Polícia Civil.

“Ele tomou a mangueira e já foi jogando no meu rosto, me sufocando, e eu sem poder gritar. O porteiro perguntou por que eu não gritei, mas não tinha como”, disse Lenirge.