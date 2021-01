Farmacêutico é preso após deixar propositalmente vacinas contra Covid-19 fora de refrigeração

PUBLICIDADE

A polícia de Wisconsin, estado norte-americano, prendeu na última quinta-feira (31) um farmacêutico suspeito de sabotar propositalmente cerca de 500 doses da vacina contra o coronavírus, ao retirar os medicamentos de um sistema de refrigeração. As informações são da Reuters.

O suspeito trabalhava no Aurora Medical Center. Ainda de acordo com as informações, 57 frascos de vacina foram localizados fora do sistema de refrigeração. O homem foi demitido, porém não teve sua identidade revelada.

Em cada frasco é possível armazenar 10 doses da vacina. Devido perder a eficácia, as 500 doses restantes foram descartadas.

A fabricante da vacina, assegurou para o hospital que os medicamentos descartados não apresentam risco aos pacientes, embora tenha a perda da eficácia. Tanto o Aurora Health quanto a polícia não souberam explicar a motivação da sabotagem.

As pessoas que receberam as doses foram avisadas e devem e ser revacinadas.