Famoso cabeleireiro é denunciado por cuspir em cabelo de mulher

Jawed Habib é um famoso hair stylist na Índia que está sendo alvo de críticas após cuspir no cabelo de uma mulher durante treinamento de profissionais, em Muzaffarnagar. A jovem foi chamada como voluntária de uma demonstração.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, o cabeleireiro aparece penteando o cabelo da mulher. “Meu cabelo está sujo. Por que está sujo? Porque não usei xampu. Ouçam com atenção: se vocês não tiverem água, se houver falta de água, você pode simplesmente cuspir … este cuspe tem vida”, afirma o cabeleireiro .

This video is too disgusting to post. But I think this should reach everyone! Shame on you #JavedHabib pic.twitter.com/aP9HJjYiJ9