Família se perde em trilha no litoral de SP e é resgatada por helicóptero

Alfredo Henrique

São Paulo, SP

Dois adultos e uma criança de 9 anos se perderam em uma trilha na mata de Ubatuba (226 km de SP) e foram resgatados, neste sábado (9), pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar e também por um barco da PM Ambiental. Um dos adultos foi picado no pé por uma cobra, segundo a polícia. A identidade das vítimas não foi divulgada.

A família se perdeu em uma área de difícil acesso e caminhou até o lado oposto da praia. A criança, segundo a polícia, estava com dificuldade de locomoção por ter pisado em espinhos, quando estava na mata fechada com os adultos.

As vítimas conseguiram acionar os bombeiros que, com apoio do helicóptero Águia da PM, resgataram a criança e o adulto picado pela cobra. O outro adulto foi levado ao pronto-socorro de Ubatuba por um barco da PM Ambiental.

