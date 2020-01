Família raspa cabelo em apoio a jovem com leucemia

PUBLICIDADE 

A família de Vitória Araújo, de 16 anos, demonstrou apoio à adolescente fazendo o que pode se considerar um sacrifício. Vitória foi diagnosticada com leucemia e, após seis meses de tratamento, começou a sofrer queda de cabelo. Em solidariedade à jovem, as irmãs decidiram raspar as madeixas.

O diagnóstico veio após Vitória reclamar de cansaço. Depois, a gengiva começou sangrar e a jovem desmaiou em casa. Os médicos, então, constataram o câncer que vinha afetando seu sangue.

Apesar da notícia ruim, Vitória reagiu bem. “Eu agi naturalmente, nem parecia que estava recebendo aquela notícia, todo mundo ficou surpreso com minha reação. É assim que encaro a vida”, afirma a moça, ao portal G1.

Vitória precisou ficar internada durante quatro meses. No período, a família não saiu do hospital. “Desde os primeiros exames já estavam comigo”, conta a jovem.

Após Vitória raspar toda a cabeça para evitar ver a queda gradativa dos cabelos, a irmã gêmea dela apareceu em casa de cabelo raspado, sem avisar.

As outras irmãs se empolgaram e fizeram o mesmo. Depois, a tia entrou na onda. E, por último, a mãe, Vanda Maria. Vanda afirma que já esperava essa atitude das filhas. “Porque conheço elas, já sabia. São sempre unidas”, ressaltou.

Todo o processo de tratamento da irmã está sendo encarado com muita leveza. “Isso para mim é um orgulho ver uma família tão unida”, disse Enéas José, pai de Vitória. O lema da família agora está claro: uma por todas, todas por uma.