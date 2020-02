Família procura adolescente de 12 anos desaparecida

PUBLICIDADE 

A família da estudante Amanda Almeida dos Reis, de 12 anos, procura pela jovem. Amanda saiu de casa, em Taguatinga Centro, na sexta-feira (14), e não retornou.

A garota foi vista pela última vez na sexta-feira (14), por volta de 15h, em companhia de uma mulher que, segundo a Polícia Civil, alicia menores para prostituição. Esta mulher teria se identificado como irmã da garota.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Amanda, pode entrar em contato com a família através do número (61) 98278-5099, ou com a Polícia Civil (PCDF).