Família morre vítima de coronavírus

PUBLICIDADE 

Três pessoas da mesma família morreram em decorrências de complicações causadas pelo novo coronavírus. As vítimas são o pai, 84 anos, a mãe, 82 anos, e a filha, 62 anos, moradores do Reino Unido. O irmão mais novo, Richard, 60 anos, contou a história da família nas redes sociais e pediu orações.

Segundo o Daily Mail, Richard postou nas redes sociais que “é com pesar que venho dizer que Jayne perdeu sua batalha pela vida. Pelo menos temos o conforto de saber que ela está de volta com mamãe e papai. Perder metade da sua família no espaço de duas semanas é como se tivessem arrancado meu coração. É muito, muito errado”, desabafa.

Antes de morrer, Jayne, ex-analista de criminal da polícia de Staffordshire, havia postado várias mensagens no Facebook pedindo aos amigos que obedecessem às medidas de distanciamento social. Ela até trocou sua foto de perfil por uma que dizia: ‘Fique em casa, isso pode salvar vidas’.