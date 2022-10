Família faz ‘força-tarefa’ para idosa de 102 anos votar

Cadeirante, ela esteve acompanhada do filho, da nora e de uma neta

A potiguar Ana Umbelina Monteiro, de 102 anos, votou na tarde deste domingo (30) na Escola Estadual Raimundo Soares, na Cidade da Esperança, na Zona Oeste de Natal.

Dona Ana Umbelina não votou no primeiro turno das eleições porque estava viajando, mas fez questão de comparecer à urna neste domingo, mesmo não havendo mais obrigatoriedade por conta da idade. “Foi a minha vontade. Eu pedi para me trazerem para votar e eles vieram”, friso.

“Todo ano eu não falho. Todo ano eu voto”, falou. “Estou feliz de ter votado”, completou.

Vanessa Pinto, neta de Ana Umbelino, acompanhou a avó até a urna eletrônica. “A gente sabe que ela não tem mais a obrigatoriedade de vir, que é muito cansativo, mas ela disse ‘eu quero exercer minha cidadania, eu tenho vida, tenho saúde, quero decidir o que é melhor para o meu país’. Eu fiquei muito feliz e a gente fez toda uma força-tarefa para ela votar”, comentou.

“Ela é o pilar da nossa família. Vê-la com 102 anos querendo exercer a cidadania dela, sem dúvida, é muita admiração. Eu espero chegar à idade dela e continuar fazendo a mesma coisa”, emendou.

Voto facultativo



De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN), no primeiro turno, 220.114 eleitores que não são obrigados a votar compareceram às urnas no Rio Grande do Norte. Foram 40.715 jovens entre 16 e 17 anos; 102.698 idosos acima de 70 anos; e 76.999 pessoas analfabetas de 18 a 69 anos.