Família encontra jiboia de estimação 10 dias após desaparecimento

DESAPARECIDO / LEIAM POR FAVOR É com todo meu coração que venho fazer este apelo nas redes sociais. no dia 15/02 (ultimo sábado) meu Filho Gennivaldo desapareceu do meu quarto, lugar a qual habita junto a mim e sua irmã Maria. Gege é uma Jiboia Arco íris. nome cientifico Epicrates cenchria Crassus. tem 6 anos de idade e 1,56 cm. super dócil e amigo da conscientização ambiental por toda a nossa cidade. Gennivaldo está desaparecido, eu moro em Resistência – Vitória. e peço ajuda de todos vocês para divulgar o sumiço dele que tem tirado toda a minha paz, ele é incapaz de fazer mal a alguém e não merece entrar na trágica estatística das cobras que são cruelmente assassinadas. meu coração sangra só em pensar. estou com muito medo de algo acontecer com ele que só faz bem e leva amor. quem conhece o gege sabe muito bem disso, o quanto ele é amado. e eu to em desespero. me ajudem a divulgar por favor, pois tenho muito medo do que o ser humano é capaz de fazer com ele. INCLUSIVE ESTAMOS DE MUDANÇA NA PRÓXIMA SEMANA, POIS PASSEI NA FACULDADE DE LETRAS NO MATO GROSSO DO SUL E PRECISO LEVAR MEU FILHO COMIGO. Gennivaldo Roberto Marinho Dias lopes da Silva, foi comprado no Jiboias Brasil, unico criadouro autorizado a comercializar jiboias no BR. Portador do Microchip:985154000063425 nome da mãe:EcrF15 nome do pai:EcrM15 proprietário: Luiz Felipe Xavier da Vitória. TEL:988299805 Zinete 992476462 Guto . esses são os telefones dos meus pais, pois estou sem telefone no momento. Compartilhem por favor.