Família encontra bebê abandonada em calçada

Uma bebê foi encontrada após ser abandonada na calçada de um comércio, na manhã desta quarta-feira (27). A criança estava enrolada em uma manta e foi resgatada por um grupo de moradores, em Salinas, no Norte de Minas Gerais.

O técnico em manutenção Darcy Pereira da Silva contou ao Portal G1 que passava de carro com a família quando a filha, de 12 anos, percebeu que havia uma criança na calçada. A adolescente estava no banco de trás do veículo e gritou para que o pai parasse o veículo. .

Em seguida, a família encontrou a criança e acionou a Polícia Militar, que levou a menina para o hospital. Enquanto a criança era avaliada por um pediatra, o Conselho Tutelar também foi acionado.

A família que encontrou a menina passou a chamá-la de Vitória. Eles acompanharam o atendimento no hospital e pretendem manter um vínculo com a criança.

As autoridades buscam localizar a pessoa que abandonou a bebê. Segundo a PM, a menina aparenta ter 10 dias de vida e passa bem.