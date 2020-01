Família diz que fraldas compradas na Amazon vieram sujas; empresa lamenta

PUBLICIDADE 

Uma família de Nova Jersey, nos Estados Unidos, comprou um pacote de fraldas na Amazon, mas acabou recebendo o material sujo, segundo reportagem da WPIX-TV publicada na sexta-feira, 10.

Nassly Sales, mãe de duas crianças, conta que ficou chocada quando notou que as fraldas estavam com o que parecia ser conteúdo fecal.

“Eu peguei as fraldas e elas estavam um pouco pesadas. Eu estava meio adormecida e as luzes estavam desligadas, então eu as acendi e notei que as fraldas estavam cuidadosamente dobradas e estavam usadas”, diz Nassly.

Ela comentou que compra fraldas mensalmente na Amazon para as duas filhas. A empresa revende produtos devolvidos por clientes com uma taxa de desconto, e esse foi o caso do pacote de fraldas. Segundo o site da Amazon, todo o material é inspecionado antes da revenda.

A mãe higienizou o berço onde havia colocado o pacote e limpou a filha mais nova, passando álcool nela. Nassly relata que a bebê é prematura, nascida com 26 semanas de gestação, e tem um sistema imunológico muito fraco. Por isso, ela ficou preocupada com o bem-estar da criança, que estava próxima à embalagem.

A família disse que as fraldas pareciam estar com fezes, mas eles não enviaram o material para testes. Em nota, a Amazon disse que está resolvendo a situação com a família. “Nós trabalhamos duro para dar aos consumidores uma boa experiência e lamentamos profundamente que essa situação não tenha atingido nossos altos padrões”, disse a empresa em comunicado.

Com informações da AP