Família de Gugu quer expulsar irmão de viúva de residência

O impasse entre a família do apresentador Gugu Liberato e sua companheira, Rose Miriam, teria ganhado um novo capítulo nos últimos dias. As informações foram publicadas pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, nesta terça-feira (28).

Segundo a colunista, a família do apresentador, falecido em novembro, quer que o cunhado de Gugu deixe a residência em que ele está morando com sua irmã, a viúva do apresentador, e os filhos do casal.

Os quatro vivem em uma casa na Flórida, Estados Unidos. Gianfrancesco Di Matteo se mudou para a casa após a trágica morte de Gugu.

“A casa é o lar de Rose e o irmão está lá para dar apoio a ela neste momento difícil. Vamos pedir a exclusão de Aparecida Liberato como inventariante, por conflitar com o interesse dos filhos e da viúva”, declarou o advogado da viúva, Nelson Willians.

Aparecida Liberato, irmã do apresentador, é responsável pela divisão dos bens deixados por ele.