Família de brasileiro retido há três meses em navio nos EUA pede ajuda ao Itamaraty

Um tripulante brasileiro está retido há três meses na costa dos Estados Unidos (EUA) após embarcar em um navio da companhia Princess Cruises. Ele estava na embarcação para exercer um trabalho, no entanto, devido às medidas norte americanas que proíbem a navegação, o brasileiro foi impedido de voltar para casa.

Familiares do tripulante têm pressionado a empresa e o Ministério das Relações Exteriores para que ele seja repatriado. O homem, que prefere não se identificar, é hipertenso e faz parte do grupo de risco do novo coronavírus. Com medo de ser contaminado, ele sai da cabine apenas para fazer as refeições.

O brasileiro relata que a companhia fornece toda a alimentação necessária e permite que ele fique hospedado nas cabines do navio. No entanto, o período de serviço, abrangido pelo contrato de trabalho, foi encerrado no dia 15 de abril. Dessa forma, o brasileiro não recebe mais salário, e não consegue comprar itens de higiene e vouchers de acesso à internet.

A companhia Princess Cruises relatou que concede três refeições por dia, além de lanches, para os tripulantes retidos. A empresa também afirma fornecer opções de entretenimento como filmes, canais internacionais de televisão e aulas de ginástica.