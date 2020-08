Família consegue arrecadar R$ 12 milhões para tratamento de filha com AME

View this post on Instagram

C O N S E G U I M O S O Sonho se realizou eu e minha FAMÍLIA estamos em festa! Pela primeira vez há muito tempo posso deitar a cabeça e saber que 70% desta etapa da minha vida está encerrada! Chorei, me emocionei, não sei por onde começar a falar, acho que nunca me preparei para este momento. Sempre pensei no texto que faria para essa postagem, mas eu não consigo parar, não consigo pensar, só consigo chorar e ainda sem acreditar em tudo isso. Ouvi de muitas pessoas que não conseguiria, que era louca, que estava viajando, que era mais fácil levar a vida e se contentar, mas aqui quem fala é uma MÃE E UMA FAMÍLIA INTEIRA que não desistiu NUNCA!!! Sempre teremos pessoas para jogar pedra, mas teremos um exército de pessoas boas que desejam o bem e fazem o bem. Hoje eu sinto que minha filha é prova de tudo isso a nossa história mexeu com milhares de pessoas por todo esse Brasil. Sou formada e pós graduada e nunca na minha vida eu achei que pediria dinheiro no farol, de carro em carro, no sol, na chuva, recebendo não, recebendo olhares de pena, mas também recebi lições de vida que nunca mais vou me esquecer, aprendi que a UNIÃO REALMENTE FAZ A FORÇA, se você quer você batalha, você luta, você vai atrás, você realiza. O impossível é só questão de opinião. Deus me preparou para tudo isso, depressão, crises, evoluções na minha vida pessoal, profissional, depois a Marina, perdas, ganhos e sonhos! Tudo isso! Continua nos comentários…