Família adota cachorro encontrado dentro de bueiro

Uma família adotou o cachorro que havia caído em um bueiro destampado. O cachorro da raça do labrador havia sido encontrado por moradores que escutaram os latidos ao passarem pelo local no último sábado (1), em Goiânia-GO.

Danilo Vieira Barros, de 37 anos, decidiu cuidar do animal depois que viu no jornal o vídeo dele sendo resgatado pelos bombeiros. Segundo ele, a família já estava em busca de um animal de estimação depois que a cadelinha deles morreu, há três meses.

Danilo tem dois filhos, um menino de 10 anos e uma menina de seis. Já adaptado à nova família, o labrador recebeu o nome de Thor, mesmo nome dado a ele pelos moradores que o encontraram no bueiro.

Após o animal ser resgatado pelos bombeiros, ficou com Luciana Rosa da Fonseca, proprietária de uma clínica veterinária que cuidou de Thor e fez uma seleção para encontrar um dono responsável para o cão. Ela conta que, assim que conversou com Danilo, sabia que ele era a pessoa certa para cuidar do cachorro.