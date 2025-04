Falso médico é preso em Goiânia por aplicar golpes com venda de remédios emagrecedores

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante, no último dia 22 de abril, acusado de se passar por médico para aplicar golpes pela internet em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito convencia as vítimas de que possuía formação médica e indicava a compra de medicamentos para emagrecimento. Após o pagamento, no entanto, ele deixava de responder aos contatos.

Segundo as investigações, o homem utilizava um diploma falso de uma universidade estrangeira para se apresentar como profissional da saúde. Ele também anunciava os produtos em redes sociais, onde atraía vítimas que acreditavam estar lidando com um especialista.

A Polícia Militar informou que o suspeito se hospedava em diferentes hotéis para dificultar o trabalho de localização pelas autoridades. Ainda conforme a investigação, ele atuava de forma itinerante, sempre evitando fixar residência.

O delegado responsável pelo caso, Carlos Eduardo Florentino, afirmou que o golpe visava principalmente pessoas em busca de soluções rápidas para emagrecimento, o que facilitava a ação do estelionatário.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás confirmou que o suspeito segue preso e deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (23).

A Polícia Civil segue investigando o caso e não descarta o envolvimento do acusado em outras fraudes semelhantes.