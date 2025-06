Falso comissário é condenado nos EUA após voar 34 vezes de graça usando identidade falsa

Tiron Alexander, de 35 anos, foi condenado nos Estados Unidos por fraude eletrônica e entrada indevida em área restrita de aeroportos. Segundo o Departamento de Justiça americano, ele se passou por comissário de bordo durante seis anos para conseguir passagens aéreas gratuitas — benefício exclusivo para funcionários de companhias aéreas.

Entre 2018 e 2024, Alexander reservou mais de 120 voos gratuitos, utilizando credenciais falsas e informações inventadas sobre vínculos com empresas do setor. Em pelo menos 34 ocasiões, ele embarcou em aeronaves sem pagar pela passagem.

Para obter as viagens, Alexander se registrava como tripulante, informando dados falsos como cargo (piloto ou comissário), data de contratação, companhia aérea e número de crachá. De acordo com as investigações, ele afirmou trabalhar para sete companhias diferentes e chegou a fornecer cerca de 30 combinações distintas desses dados.

A fraude também envolveu a entrada indevida em áreas de segurança restrita nos aeroportos, sob o pretexto de ser membro da tripulação.

Alexander já foi considerado culpado. A sentença será determinada pela juíza federal Jacqueline Becerra em audiência marcada para o dia 25 de agosto. Ele pode enfrentar anos de prisão, de acordo com a legislação federal dos Estados Unidos.