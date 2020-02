Falso cartório engana 300 casais com uniões sem validade

PUBLICIDADE 

Um falso cartório enganou 300 casais com uniões sem validade. De acordo com a polícia, o local funcionava desde 2013 e foi descoberto depois que um casal, que acreditava estar oficializando a relação, foi enganado. O caso ocorreu em novembro do ano passado.

De acordo com o motorista de ônibus Alexandre Almeida, ele só se deu conta de que ele e a mulher estavam sendo enganados quando tentou trocar o nome da esposa e foi informado de que o documento que eles tinham era falso.

O casal foi até a delegacia e registrou o caso. Desde então, a polícia descobriu que o falso cartório, que fica em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, oferecia serviço de casamento religioso com efeito civil, mas que, na prática, não tinha nenhuma validade.

Segundo a investigação, eles realizavam cerca de dez cerimônias por mês e faturavam mais de R$ 6 mil enganando pessoas que acreditavam estar oficializando a relação.

Na terça-feira (4), agentes da delegacia foram até o cartório e apreenderam vários materiais. No falso documento que era entregue, a firma era reconhecida por Myrian Maria de Souza Rocha Martins, que usava, inclusive, um carimbo com matrícula do juiz de paz.

A mulher nega as acusações. A polícia pede que outros casais que também tenham sido lesados procurem a delegacia para registrar queixa.