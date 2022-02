Facção planejava eleger candidato de dentro de presídio no Amapá

A partir das investigações, foi descoberto que integrantes do grupo comandavam de dentro do sistema prisional do Amapá diversos crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubos

A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Addams, na manhã desta segunda-feira (21), que visa desarticular um grupo criminoso com braços dentro e fora do sistema penitenciário do Amapá em Macapá e Santana, maiores cidades do Amapá.

Ao todo, foram sete mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. A Addams acontece em parceria com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amapá (MP-AP). Foram utilizados 70 policiais, entre federais, rodoviários e militares.

A partir das investigações, foi descoberto que integrantes do grupo comandavam de dentro do sistema prisional do Amapá diversos crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubos. A facção buscava eleger um candidato nas eleições deste ano para atender aos interesses do grupo.

O nome do político, assim como dos alvos da operação, não foram informados pela corporação, que cumpriu mandados em residências e dentro do Instituto de Administração Penitenciária, em pavilhões e na enfermaria, local de onde parte dos crimes eram ordenados. O líder da facção simulava problemas de saúde para permanecer em locais dentro do presídio onde teria mais benefícios.

“As investigações tiveram início após apreensões de documentos e objetos eletrônicos realizadas no início deste ano na enfermaria do Iapen. O material que estava em posse irregular de um interno foi analisado pela Polícia Federal e pelo Gaeco, que constataram elementos que apontam para o cometimento dos crimes de tráfico de drogas, inclusive interestadual, associação para o tráfico e organização criminosa”, detalhou a corporação.

Além do Iapen, os mandados foram cumpridos em Macapá nos bairros Perpétuo Socorro, Laguinho, Brasil Novo, Cidade Nova, Santa Rita e Trem; e em Santana na Baixada do Ambrósio.

Participaram dos cumprimentos dos mandados: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar através dos 4º e 6º batalhões, Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e Companhia de Operações Especiais (COE).