Extraterrestres em debate no Brasil

PUBLICIDADE 

O fim de 2017 foi um ano marcante para a Ufologia Mundial. Desde meados de agosto desse ano começaram a sair rumores sobre um oficial de alta patente da Defesa dos Estados Unidos que estaria disposto a contar o que sabe sobre os UFOs. O militar Luis Elizondo é veterano do setor de Inteligência de diversas guerras.

Os ufólogos também não conheciam a To The Star Academy for Arts and Science (TTSA), fundada pelo guitarrista Tom DeLonge, seu hoje CEO e que vem defendendo uma abertura global sobre os discos voadores, sendo apoiado até mesmo por militares. Elizondo e até ex-membros da CIA e FBI fazem parte da Academia de DeLonge.

Uma matéria publicada no The New York Times confirmou os rumores que circulavam pela internet e revelou a existência de um órgão secreto do Pentágono que possui a responsabilidade de investigar avistamentos de UFOs testemunhados por militares, o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais (AATIP), departamento que Elizondo era diretor.

A questão agora é o que acontecerá depois e como o mundo vai receber a confirmação de que não há UFOs, mas sim naves de outros mundos, que são mais adiantados e tecnológicos do que a Terra, visitando-nos há décadas.

Esse é o tema da palestra que será ministrada pelo autor, administrador e coeditor da Revista UFO, Thiago Ticchetti, no XXV Congresso Brasileiro de Ufologia, que ocorrerá em Curitiba, de 27 a 29 de março. “Posso assegurar que haverá uma severa inquietação em segmentos como a ciência, a história e a religião quando a abertura ufológica ocorrer”, diz Ticchetti. O evento, com capacidade para 400 pessoas, já tem 350 lugares ocupados. Para saber mais, acesse o site do Congresso.

XXV Congresso Brasileiro de Ufologia

Data: 27 a 29 de março de 2020

Local: Hotel Bourbon, em Curitiba

Site: www.ufologiabrasileira.com.br

Investimento: a partir de R$ 120