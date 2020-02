Exposição de Virgem Maria com seio amostra e genitália masculina causa revolta

PUBLICIDADE 

Uma ilustração de Virgem Maria com um seio nu e uma genitália masculina, com a inscrição “Deus acima de tudo, gozando acima de todos”, causou revolta entre parlamentares do Rio de Janeiro. O deputado estadual Capitão Paulo Teixeira (Republicanos) pediu à prefeitura que ordene a retirada da peça exposta no Cine Desejo, no Centro Cultural Hélio Oiticica.

Na quarta-feira (19), o também parlamentar Márcio Gualberto (PSL), ligado à igreja católica, já havia pedido, nas redes sociais e em plenário, explicações à casa cultural e ao município.

“O espaço, da Secretaria Municipal de Cultura do Município, dedicado à diversidade da produção artística contemporânea, exibe um absurdo escárnio da fé cristã. Um ultraje aos símbolos religiosos e até mesmo a valores caros ao Presidente da República. Isso é liberdade de expressão? Vou pedir explicações aos responsáveis pelo espaço e à Prefeitura do Rio de Janeiro”, afirmou Gualberto em sua rede social, em texto acompanhado de um vídeo onde ele visita a peça na exposição.

— Não se trata de censura. A lei não permite censura. Mas também não permite que se cometa vilipêndio ao sentimento religioso, seja qual for a crença: católico, espírita, evangélico… — disse Paulo Teixeira, que encaminhou um pedido a Crivella para que ordene a retirada do quadro.

O Centro Cultural Hélio Oiticica informou que uma equipe da secretaria municipal de Cultura esteve no espaço e pediu que a classificação, que era de 10 anos, fosse mudada para 16 anos. As peças ainda estão na exposição.

Foto: reprodução