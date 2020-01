Explosão em residência deixa mãe e filho feridos e assusta vizinhança

PUBLICIDADE 



Uma explosão em uma residência deixou mãe e filho com graves queimaduras na manhã desta segunda-feira (13). O caso aconteceu no bairro Messejana, em Fortaleza, por volta das 6h30.

A causa da explosão segue sendo investigada pelas autoridades. No entanto, acreditasse que um botijão de gás foi a causa do estouro, que antigiu ainda casas vizinhas e deixou a residência com as estruturas comprometidas.

Parte da casa caiu em decorrência da explosão e um carro que estava estacionado na via também foi danificado. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas e levadas pelo Samu para o Instituto Doutor José Frota.