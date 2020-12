Exploração sexual: homem é preso após sair de motel com duas adolescentes

PUBLICIDADE

Após ser flagrado saindo de um motel com duas adolescentes, de 13 e 14 anos, um homem de 47 anos foi preso em flagrante por uma equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que passava pelo local.

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (17), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem ofereceu R$ 50 para manter relações sexuais com as adolescentes. Segundo as vítimas, elas receberam R$ 32 e confirmaram que a menina de 14 anos foi abusada pelo suspeito.

O episódio foi homologado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O homem foi encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e deve e responder por exploração sexual.