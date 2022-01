Exército e Corpo de Bombeiros ajudam famílias atingidas por enchentes no Tocantins

Segundo levantamento desta segunda-feira, 3, são 798 pessoas no estado impactadas pelas fortes chuvas. No total, 340 estão desabrigadas.

Juntamente com o Corpo de Bombeiros, homens do exército brasileiro estão ajudando famílias que foram atingidas por enchentes em São Miguel do Tocantins. Entre as 35 cidades monitoradas pela Defesa Civil, é São Miguel que tem a pior situação. Segundo levantamento desta segunda-feira, 3, são 798 pessoas no estado impactadas pelas fortes chuvas. No total, 340 estão desabrigadas.

Nesta segunda-feira, 3, pela parte da manhã, choveu forte e outros moradores também receberam o auxílio das forças de segurança. Os bombeiros ajudaram as famílias que estavam nas regiões mais alagadas a retirarem objetos de casa. Com o auxílio de caminhões, algumas seguiram para casas de parentes e outras foram para abrigos públicos. As vítimas receberam cestas básicas.

A cidade também contou com a presença de homens do exército do Maranhão. Eles saíram de Imperatriz para realizarem um levantamento dos estragos no município vizinho. Caso seja preciso, alguns grupos participarão de resgates.

O nível de água dos rios de várias cidades do estado subiu com o intenso volume da chuva, encobrindo praias e portos utilizados por balsas e alagamento de estradas. Além de famílias desabrigadas ou ilhadas, plantações e carros foram submersos.

Uma pessoa morreu em consequência das enchentes no Tocantins.