Execução de jovem é filmada pelos criminosos e enviada a parentes

Uma execução filmada pelos criminosos e enviada a família da vítima começou a ser investigada nesta segunda-feira (9), em Trindade, no Goiás. As filmagens mostram o momento da execução do adolescente de 15 anos, morto com 11 tiros, além do momento em que os criminosos colocam fogo no corpo.

A polícia civil começou a ouvir algumas testemunhas do caso. De acordo com as autoridades, o vídeo foi encaminhado para um cunhado e a uma irmã da vítima. Além das filmagens, o homem recebeu uma ameaça de morte. Ele tem passagens pela polícia e sumiu após o homicídio.

O adolescente tem duas passagens por atos infracionais, mas ocorrências ligadas a menores correm sob sigilo.

As imagens mostram a vítima rodeada por três pessoas e quando uma delas atira. Não é possível ver o rosto de nenhum deles. O adolescente cai no chão e leva mais cinco tiros na cabeça. Outro homem põe fogo na vítima. Em seguida, mais cinco disparos são ouvidos. O corpo do rapaz foi encontrado na madrugada de sábado (7).