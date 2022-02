Ex-vereador é suspeito de matar esposa grávida

O suspeito alegou tiro acidental. A vítima foi submetida a uma cirurgia de emergência, no entanto, mãe e bebê não resistiram

George Passos Santana, ex-vereador, é suspeito de matar a esposa Jéssica Regina Machado do Carmo, que estava grávida de oito meses, com um tiro de espingarda. O crime aconteceu no último sábado, 5, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia.

Ao levar a mulher para o hospital, George alegou tiro acidental. A vítima foi submetida a uma cirurgia de emergência, no entanto, mãe e bebê não resistiram.

Segundo o jornal Correio 24 horas, um parente, que não quis ser identificado, informou que o político fugiu desde que deixou a ex-esposa no hospital. George só foi visto novamente quando foi depor em uma delegacia de Feira de Santana. Como não houve flagrante, George foi liberado.

A outra suspeita é que o ex-vereador tenha escondido as câmaras da casa onde ocorreu o crime. A Polícia suspeita da versão do homem e irá realizar uma perícia na espingarda calibre 12 de George, que não possui porte de arma.

O ex-parlamentar foi procurado dar explicações mas não respondeu nenhuma das tentativas de contato. A prefeitura de Santo Estêvão, também não se manifestou sobre o assunto.