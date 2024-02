Ex-professor aposentado é preso suspeito de estuprar adolescente em GO

A prisão ocorreu depois que o suspeito utilizou plataformas de redes sociais para atrair a vítima

Um ex-professor aposentado enfrenta acusações de estupro de vulnerável e corrupção de menores após ser detido sob a suspeita de agredir sexualmente uma adolescente em Goiânia. A prisão ocorreu depois que o suspeito utilizou plataformas de redes sociais para atrair a vítima, oferecendo dinheiro como incentivo.

As câmeras de segurança do condomínio em que o suspeito reside capturaram o momento exato em que a adolescente de 13 anos chegou à residência do professor.

As autoridades, representadas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), conduzirão a investigação do caso. No entanto, devido ao sigilo do processo, a Polícia Civil (PC) não pôde divulgar informações mais detalhadas. O indivíduo detido afirmou às autoridades que a adolescente teria alegado ter 14 anos.