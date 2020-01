Ex-namorado é suspeito de esquartejar adolescente e colocar corpo no freezer

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (20) o corpo de uma adolescente de 17 anos foi encontrado esquartejado dentro do freezer de uma casa em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O corpo de Ketley Estefany Silva Nascimento foi encontrado em uma casa no Jardim Pérola da Barragem II. A vítima é natural de Paratinga, na Bahia.

O ex-namorado da garota é suspeito do crime e foi denunciado pelo próprio pai. Ele ainda está sendo procurado pela polícia.

Segundo o boletim de ocorrências, um homem procurou a Central de Flagrantes da cidade “dando notícia de que seu filho havia assassinado sua companheira, não relatando mais detalhes, nem mesmo o paradeiro de seu filho”.