Ex-mulher de Hulk se pronuncia sobre namoro do atleta com sua sobrinha

Através de uma nota divulgada pelo blog do Leo Dias, ela diz que Hulk não teve respeito com ela e com os três filhos do casal ao tornar público a relação.

“Lamenta-se profundamente que o Sr. Hulk, não satisfeito em ter dado causa à derrocada de um casamento de mais de 12 anos, não tenha respeitado a dor daquela que sempre lhe devotou amor, carinho, respeito e consideração, bem como dos filhos menores do extinto casal, cujos supremos interesses deveriam ser pelo pai preservado”, diz o comunicado.

No fim, a nota dos advogados ainda ressalta que ela só irá se pronunciar sobre as questões judiciais. “Iran ainda deixa claro que não vai se pronunciar sobre qualquer tema que não seja os que estão sendo discutidos judicialmente e pede respeito e privacidade à família, especialmente dos filhos, neste momento, classificado, como delicado,”porque a dor, não é da separação, e sim, da devastação de uma família”.

Mais cedo uma carta que Camila escreveu para a tia após assumir o namoro com Hulk foi divulgada No desabafo, ela pede para a familiar entender a situação. “[…] Está sendo muito difícil encarar tudo isso, mas eu não o faria se não fosse verdadeiro, não queria que fosse assim… juro … nunca imaginei que poderia acontecer, mas a gente não manda no coração, ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos. Acho importante que saiba também que aconteceu agora nessa minha última viagem à China,nunca, jamais foi de antes, não sei se você ainda consegue me enxergar assim, mas sempre tive o maior respeito por ele e sempre foi recíproco”.