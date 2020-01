Ex-modelo fica cega após preenchimento facial mal sucedido

PUBLICIDADE 

Carol Bryan já teve uma carreira de fama e sucesso como modelo. Hoje, com 58 anos, ela enfrenta um pesadelo toda vez que se olha no espelho. Tudo porque um preenchimento facial mal feito a deixou deformada e uma operação de correção a cegou permanentemente

Depois de passar uma cirurgia de preenchimento facial mal sucedida, a ex-modelo Carol Bryan, 58 anos, ficou cega permanentemente. O caso aconteceu na Flórida.

Carol usava botox desde os 30 anos. Em 2009, após achar que perdera “volume no rosto”, resolveu fazer um preenchimento facial. A cirurgia foi mal sucedida e Carol ficou com o rosto deformado. “Fiquei com o rosto parecido com o de um alienígena”, afirmou ao jornal The Independent.

Durante três anos, Carol se escondeu em casa, com vergonha. A filha da modelo então a convenceu a se mudar para Los Angeles e procurar ajuda. No entanto, durante a cirurgia corretiva, seu nervo ótico foi atingido e ela ficou cega de um olho.

Atualmente, Carol atua como diretora da ONG Face2Face Healing. A organização ajuda pessoas a lidarem com os efeitos psicológicos após procedimentos estéticos que deram errado. Um dos motes da campanha iniciada pela ONG é pedir mais regulamentação Com as leis atuais nos Estados Unidos, qualquer pessoa, legalmente, pode injetar botox no rosto de alguém.