Ex-jogador dos Santos fica paralítico e pede ajuda para arcar com valor do tratamento

O ex-jogador do Santos Futebol Clube Silvio Fiuza, de 63 anos, foi diagnosticado com uma doença grave no coração que o deixou com a movimentação prejudicada. Atualmente, Fiuza trabalha como motorista de aplicativo e luta para arcar com os custos do tratamento. Para ajudá-lo, foi criada uma ‘vakinha online’.

Por ainda não ter se aposentado, Fiuza precisa trabalhar como motorista de aplicativo para obter uma rende extra para a família. Em um dia de trabalho normal, ele chegava a dirigir de 10h a 12h. Após algum tempo de trabalho diário, Fiuza começou a se queixar de dores nas costas.

Inicialmente, ele pensou que a condição era decorrente do excesso de trabalho. Entretanto, no final de agosto as dores ficaram mais fortes e ele precisou ir dirigindo até o hospital e, no meio do caminho, perdeu os sentidos. Por sorte, um vigia estava próximo ao local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

Ao chegar na Santa Casa de Santos, ele foi socorrido e, uma semana depois, passou por exames. Os resultados confirmaram que a aorta, maior e mais importante artéria de todo o sistema circulatório do corpo, havia se rompido. Os médicos explicaram ainda que poucas pessoas sobrevivem em casos assim e que, entre as que sobrevivem, muitas ficam em estado vegetativo.

Atualmente, Fiuza passa por sessões diárias de fisioterapia e é acompanhado por uma cuidadora. Mas os custos para manter esse tratamento e os medicamentos chegam a R$ 4 mil mensais.

Devido ao alto valor do tratamento, a família de Fiuza criou uma campanha de arrecadação online. Com isso, o ex-jogador poderá realizar seu sonho de voltar a andar.