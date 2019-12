Ex-jogador diz que esfaqueou a mulher porque ela deixava os filhos sozinhos 

PUBLICIDADE 

O ex-jogador de futebol Jandilson da Costa Monte, conhecido como Piau, suspeito de ter esfaqueado a ex-mulher e uma amiga dela durante uma festa, se apresentou à polícia nesta terça-feira (17).

De acordo com a polícia, ele alegou ter esfaqueado a vítima porque ela estava saindo de casa e deixando as crianças sozinhas. O crime ocorreu na saída de uma festa no domingo (15). O homem usou um punhal para esfaquear Kiane Maria da Silva e uma amiga.

Segundo a delegada responsável pelo caso, o casal estava separado há oito meses. O homem alegou que no dia do crime havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica. De acordo com o relato dele à polícia, o motivo da agressão teria sido porque a ex-mulher estava saindo de casa e deixando os filhos sozinhos. Ele conta ter perdido o controle e cometeu o crime. Já a amiga que tentou ajudar também foi ferida.

Ainda de acordo com a polícia, as providências previstas em lei estão sendo adotadas. As medidas podem levar a prisão do suspeito, mas o poder judiciário é quem decide.