Ex-goleiro Bruno elogia canil na internet e é castigado por internautas

Nessa terça-feira (23), o ex-goleiro Bruno, por meio de uma rede social, fez um post de agradecimento e uma propaganda para um canil. A publicação foi duramente criticada pelos internautas. Nos comentários as pessoas relacionaram a postagem com o assassinato da modelo Eliza Samudio, morta pelo ex-jogador do Flamengo.

Na publicação, Bruno escreveu que teve “o grande prazer de conhecer um canil incrível” e agradeceu o canil Friends Bull Kennel por recebê-lo.

Em 2013, o ex-jogador relatou que não mandou matar a modelo, mas disse que o corpo de Eliza foi esquartejado e levado para os cães do “Bola”, apelido do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos.

“O Jorge falou comigo que o Macarrão começou a seguir um cara de moto até uma casa na região de Vespasiano e lá entregou Eliza para um rapaz chamado Neném. Lá um rapaz pediu que Macarrão amarrasse as mãos dela para frente, e deu uma gravata nela. E o Macarrão pegou e ainda chutou as pernas de Eliza. Foi o que o Jorge me falou. E que ainda tinha esquartejado o corpo dela e jogado para os cachorros comerem”, disse o ex-jogador na época.

No twitter, vários internautas criticaram a publicação. “Goleiro Bruno fazendo publi post pra um CANIL. Esse país ri da cara das mulheres.” disse Bianca Portiglioti.

“Acho que nem as notícias do governo me deixaram mais assustado que goleiro Bruno fazendo propaganda para canil. É um nível de desrespeito além do que eu já vi…”, escreveu Matheus