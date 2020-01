Ex-dançarina de forró é assassinada no interior do Ceará

PUBLICIDADE 

Uma mulher identificada como Janaína Carneiro de Oliveira, de 27 anos, foi assassinada em Banabuiú, no Sertão Central do Ceará, na madrugada desta segunda-feira (6). A vítima era integrante da banda de forró ‘Doce Amor’.

Segundo as autoridades, a vítima estava indo para casa a pé, com o marido, por volta de 1h desta segunda-feira, quando foi abordada por dois homens em uma moto. Ela foi baleada morreu no local.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) acionada ao local para iniciar os procedimento após o crime. Ainda não há informações sobre a motivação do crime e possíveis suspeitos. A Delegacia de Quixadá (CE) segue investigando o caso.