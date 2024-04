Ex-chefe do Procon é preso suspeito de corrupção em Formosa (GO)

Na manhã desta terça-feira (30), a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Formosa, desencadeou uma operação que resultou na prisão do ex-chefe do Procon da cidade.

Durante a ação policial, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o ex-chefe do Procon, que é suspeito de corrupção.

Segundo informações levantadas, o investigado estaria envolvido em um esquema no qual aplicava multas em comerciantes locais e, em seguida, informava a eles sobre um suposto “desconto”. Entretanto, como contrapartida, solicitava que o pagamento fosse feito em dinheiro e diretamente a ele.

As investigações também revelaram que o investigado chegou a receber transferências bancárias, via PIX, em sua conta pessoal, sob a alegação falsa de concessão de desconto aos comerciantes multados.

Diante da gravidade dos fatos e da repercussão na comunidade local, o investigado foi prontamente exonerado do cargo público que ocupava.

Após sua captura, o ex-chefe do Procon foi encaminhado à unidade prisional local, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Goiás alerta os comerciantes locais que, caso tenham sido vítimas de situações semelhantes, como pagamento em dinheiro diretamente a servidores do Procon ou transferências bancárias suspeitas, que procurem imediatamente a delegacia para relatar os fatos.