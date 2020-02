Ex-carcereiro esganou adolescente antes de decapitá-la

PUBLICIDADE 

O ex-agente penitenciário acusado de decapitar a namorada, Larissa Aurélia da Costa Silva, 17 anos, teve prisão em flagrante convertida em preventiva nessa sexta-feira (21). Segundo o inquérito, Ivanhoé de Oliveira Lima confessou o crime.

Na delegacia, ele assumiu que esfaqueou e esganou a menina antes de decapitá-la e jogar a cabeça na frente da casa da mãe dela.

A adolescente foi vítima de um crime bárbaro ao ser morta a facadas e depois decapitada, no bairro Jorge Kalume. Não satisfeito, o homem ainda levou a cabeça da vítima até a casa da mãe dela.

Lima foi preso no final da tarde desta sexta, no bairro Tangará, em Rio Branco, após denúncias anônimas no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

Ainda no processo está registrado que, no celular dele, existem imagens dele agredindo a menina. Quando questionado sobre a motivação do crime, ele afirmou que resguardaria o direito de falar apenas em juízo.