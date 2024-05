Ex-bombeiro é condenado por corrupção no RJ

Na tarde de quinta-feira, dia 9 de maio, a Polícia Federal (PF) realizou a prisão de um ex-servidor militar que atuava no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ), sendo ele condenado por corrupção ativa. O indivíduo foi localizado em um condomínio de alto padrão situado no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital fluminense.

O ex-funcionário público estava em fuga desde março de 2023, momento em que recebeu uma sentença de cinco anos e quatro meses de prisão.

Após os procedimentos habituais, o ex-servidor foi encaminhado para iniciar o cumprimento de sua pena no sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.